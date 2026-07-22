Uso de extintores en unidades de transporte para evitar incendios

Con frecuencia, unidades del transporte colectivo se incendian en distintos puntos del país. Durante los primeros minutos de una emergencia, el fuego puede ser controlado con un extintor, siempre que el conductor conozca su uso adecuado y actúe de manera oportuna.

Solo en los primeros dos meses de 2026, el Cuerpo de Bomberos reportó 12 autobuses consumidos por las llamas. Ante este panorama, motoristas del transporte colectivo aseguran estar conscientes de la importancia de contar con equipos de seguridad y saber cómo responder ante este tipo de situaciones.

Algunos conductores aseguran que han tenido que utilizar extintores para evitar que sus unidades, o incluso otros vehículos, resulten con daños totales.

También destacan que realizan inspecciones periódicas como parte del mantenimiento preventivo, con el fin de reducir el riesgo de siniestros.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, las fallas eléctricas, las fugas en el sistema de enfriamiento y los desperfectos mecánicos en el motor figuran entre las principales causas de estos hechos. Durante el primer trimestre de 2026, la institución registró 210 incendios en vehículos a nivel nacional.