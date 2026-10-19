Uso de bolsas reutilizables

Entre 100 y 500 años pueda tardar una bolsa de plástico en degradarse, el tiempo dependerá de qué tipo de plástico sea y de las condiciones ambientales en las que se encuentre, pero especialistas aclaran que este material no siempre desaparece, puede convertirse en pequeños fragmentos y permanecer durante siglos en los ecosistemas, por lo que se debe tomar consciencia sobre la utilización excesiva del plástico, sobre todo del de un solo uso.

Se estima que en el mundo se manejan entre 500.000 millones y 5 billones de bolsas de plástico cada año, lo que equivale a cerca de 1 millón de bolsas por minuto, según la Organización de las Naciones Unidas.

Al realizar las compras, muchas personas adquieren productos empacados con plástico, luego los colocan sobre otra bolsa plástica, y lo peor de todo es que el tiempo de uso promedio de una bolsa de plástico es de apenas 15 minutos.

Utilizar bolsas de manta u otro material reutilizable puede generar un impacto muy positivo para el medio ambiente, sostienen los expertos.

Por ello, algunos salvadoreños cada vez que van al mercado prefieren llevar su bolsa reutilizable y colocar todo ahí mismo.

La ONU señala que solo menos del 9% del plástico global se recicla, y gran parte de las bolsas terminan en vertederos o en los océanos, en este último puede persistir durante mucho tiempo y fragmentarse en microplásticos que dañan a los animales marinos y también a los humanos.