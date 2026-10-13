Usar la misma tabla para pollo crudo y verduras puede propagar bacterias peligrosas

Utilizar una tabla de cortar sin limpiarla entre alimentos crudos y verduras puede facilitar la contaminación cruzada. La chef profesional Katya Vanessa Medrano advirtió sobre los riesgos de esta práctica doméstica.

La contaminación indirecta ocurre cuando los utensilios trasladan microorganismos entre distintos productos. Medrano mencionó la salmonela, la listeria y la Escherichia coli entre los agentes asociados con enfermedades transmitidas por alimentos.

Las carnes crudas, los pescados, los mariscos y las verduras que no se higienizan correctamente pueden presentar estos patógenos.