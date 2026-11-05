Uno de cada tres hogares salvadoreños con niños registra padre ausente y abuelos asumen crianza

Uno de cada tres hogares con niños en El Salvador registra uno o ambos padres ausentes, según un censo realizado en abril por el Banco de Desarrollo.

La psicología familiar entiende este fenómeno como una transformación de roles que empuja a los abuelos a asumir la crianza de sus nietos.

La especialista Emily Suárez explicó que la migración de los padres, las crisis familiares y la violencia intrafamiliar figuran entre las causas de esta dinámica.

Cuando los progenitores ya no pueden hacerse responsables, la crianza pasa a manos de familiares cercanos, la mayoría de las veces los abuelos.

Suárez señaló que ellos asumen el rol de cuidadores con todo el amor y cariño hacia sus nietos. Sin embargo, advirtió que emocionalmente enfrentan una ambivalencia: lo hacen con cariño, pero también con miedo e incertidumbre sobre el futuro de los menores.