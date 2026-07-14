Universidades deben integrar ciberseguridad a currículas educativas, según expertos

Especialistas en ciberseguridad reunidos en un foro en Guatemala advirtieron que el eslabón más débil en la seguridad digital son las personas, debido a la curiosidad humana que las lleva a exponerse a riesgos, por lo que coincidieron en la urgencia de generar mayor capacitación en la materia.

Los expertos abordaron los desafíos que enfrenta el país en materia de hacking ético y protección de datos, destacando la necesidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en un contexto de crecientes ataques cibernéticos.

Representantes de universidades públicas y privadas señalaron la importancia de integrar la ciberseguridad, al igual que la inteligencia artificial, en los planes de estudio de todas las carreras universitarias. Los especialistas reconocieron que ninguna infraestructura digital es completamente segura y que el objetivo es reducir al máximo las vulnerabilidades.