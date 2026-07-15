Universidades buscan implementar temas de ciberseguridad e IA

Los ciberataques a través de enlaces fraudulentos, correos, WhatsApp o mensajes de texto son frecuentes en el país, ante esta situación, universidades reiteran la necesidad de incorporar la ciberseguridad y la inteligencia artificial en los planes de estudio y formar a nuevas generaciones capaces de prevenir y responder a esas amenazas.

Además, un experto internacional señala que el hacking ético se ha convertido en una herramienta clave para identificar vulnerabilidades en los sistemas informáticos.

De acuerdo con los especialistas, los ciberataques contra empresas e infraestructuras estratégicas en El Salvador generan pérdidas económicas que oscilan entre el 0.5 y el 1% del Producto Interno Bruto.