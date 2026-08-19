Universidad de El Salvador instalará sensores sísmicos en zona de subducción costera

La Universidad de El Salvador recibió equipos tecnológicos de monitoreo sísmico donados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), los cuales serán instalados en la zona de subducción de la costa salvadoreña para estudiar y analizar movimientos telúricos que podrían afectar el territorio nacional.

El proyecto, formulado desde la UES, se centrará en escenarios de riesgos asociados a grandes terremotos y tsunamis en la región de Acajutla y Manzanillo, con capacidad de cobertura en toda la zona costera del país.

Los especialistas explicaron que los sensores de alta sensibilidad permitirán identificar ciclos sísmicos y, aunque no se puede predecir el día exacto de un terremoto, se podrá anticipar dónde y cómo podría suceder.