Universidad de El Salvador aplica examen de admisión a 48 personas con discapacidad

Un total de 48 personas con discapacidad rindieron el examen de admisión para continuar sus estudios superiores en la Universidad de El Salvador (UES).

Entre ellas se encuentran cinco personas con discapacidad auditiva, como Kimberly Landaverde, quien aspira a estudiar Periodismo para contribuir a la comunicación con otras personas sordas.

Para facilitar el proceso, la universidad implementó medidas inclusivas, como la asignación de tutores y tiempo adicional para completar la prueba. El acompañamiento también contempla el proceso de inscripción y los trámites académicos para quienes ingresen a la comunidad universitaria.