Unión Europea busca movilizar más de 20 millones de dólares para bonos verdes

La Unión Europea busca movilizar cerca de 22 millones 527 mil dólares de capital privado para inversiones sostenibles a través de bonos verdes en El Salvador.

La iniciativa se canaliza a través de Global Gateway.

Los bonos verdes son préstamos que se hacen a una empresa o gobierno y solo pueden usarse en proyectos limpios, como energía solar. A cambio, se pagan intereses.

Un bono verde asegura que las inversiones se dirijan solo a inversiones verdes y sostenibles.

Esto abre espacio a un mercado de inversionistas comprometidos con este tipo de emisiones.