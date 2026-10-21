La unidad de rescate de Cruz Roja salvadoreña cumplió 50 años de historia, Juan Antonio Sibrián recuerda cuando le encomendaron la misión de establecer este grupo, que con el paso del tiempo se convertiría en un pilar fundamental para salvar vidas en catástrofes naturales, situaciones de riesgo y otras emergencias.

Por su parte, Rolando Martínez Choto, graduado de la quinta promoción de rescatistas, rememora las experiencias que marcaron su trayectoria, entre ellas, las labores realizadas durante los terremotos que sacudieron al país.

Enfrentarse a un Rolando Martínez Choto a emergencia y participar en un rescate es una labor que exige valentía, preparación y fortaleza mental, destaca Martínez.

Cinco décadas después de su creación, la unidad continúa formando nuevos rescatistas, entre ellos, Boris Argueta y Fernando Córdoba, quienes en los últimos años se han sumado a esta labor humanitaria dentro de la Cruz Roja salvadoreña.

La Cruz Roja salvadoreña fue la primera institución del país en contar con un grupo especializado en rescate, posteriormente, otras entidades, como el Cuerpo de Bomberos, incorporaron equipos para atender este tipo de emergencias.