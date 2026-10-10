Unidad de Protección de Animales emplaza a mujer por abandono de gatos en Santa Ana Centro

La Unidad de Protección de Animales en compañía de la Alcaldía de Santa Ana Centro se presentó en la vivienda de la responsable del abandono de gatitos ocurrido esta semana.

Aparentemente, la mujer no se encontraba en su vivienda, por lo que se dejó la esquela de emplazamiento por abandono de mascotas en la vía pública.

La persona cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentarse a la Unidad de Protección de Animales.

El objetivo es continuar con el debido proceso por el abandono de mascotas en la vía pública.

Las autoridades dejaron constancia de la diligencia realizada en la vivienda de la responsable.