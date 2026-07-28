Unas 300 mil personas pierden la vida por ahogamiento cada año a nivel mundial

El ahogamiento figura entre las 10 principales causas de muerte en niños y adolescentes, según la Organización de las Naciones Unidas, por lo que busca implementar enseñanza de natación básica en las escuelas.

Cada año, alrededor de 300,000 personas pierden la vida por ahogamiento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más del 90% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Además, el ahogamiento figura entre las 10 principales causas de muerte en niños y adolescentes.

En El Salvador, en lo que va del año, Protección Civil reporta 58 personas fallecidas por ahogamiento y solo durante el período vacacional de semana santa se registraron 11 muertes, 6 en playas, 3 en pozas y 2 en el lago de Ilopango, a esto se suman 601 rescates acuáticos, de los cuales 136 fueron simples y 465 profundos.

En los últimos días dos personas perdieron la vida por ahogamiento en playa El Majahual y Costa del Sol. En uno de estos casos, Cruz Verde brindó atención a las víctimas.

Los cuerpos de socorro señalan la importancia de acatar las indicaciones de los guardavidas, evitar ingresar al agua bajo los efectos del alcohol y mantener una vigilancia permanente de los menores de edad.

Naciones Unidas buscan reducir en un 35% las muertes por ahogamiento para 2035, a través de medidas como la enseñanza de natación básica en las escuelas y una mayor educación sobre los riesgos en espacios acuáticos.