Unas 300 mil personas pierden la vida por ahogamiento cada año a nivel mundial

Cada año, alrededor de 300,000 personas pierden la vida por ahogamiento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más del 90% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Además, el ahogamiento figura entre las 10 principales causas de muerte en niños y adolescentes.

En El Salvador, en lo que va del año, Protección Civil reporta 58 personas fallecidas por ahogamiento y solo durante el período vacacional de semana santa se registraron 11 muertes, 6 en playas, 3 en pozas y 2 en el lago de Ilopango, a esto se suman 601 rescates acuáticos, de los cuales 136 fueron simples y 465 profundos.

En los últimos días dos personas perdieron la vida por ahogamiento en playa El Majahual y Costa del Sol. En uno de estos casos, Cruz Verde brindó atención a las víctimas.

Los cuerpos de socorro señalan la importancia de acatar las indicaciones de los guardavidas, evitar ingresar al agua bajo los efectos del alcohol y mantener una vigilancia permanente de los menores de edad.

Naciones Unidas buscan reducir en un 35% las muertes por ahogamiento para 2035, a través de medidas como la enseñanza de natación básica en las escuelas y una mayor educación sobre los riesgos en espacios acuáticos.