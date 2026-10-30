Una persona fallecida y varios lesionados en accidentes de tránsito

Un joven identificado como Levi Arbaiza, originario del cantón Tecomatal, falleció tras ser atropellado por un vehículo, frente a la terminal de autobuses de San Miguel.

Socorristas de Cruz Verde evaluaron a la víctima y determinaron que ya no presentaba signos vitales, según testigos, el conductor involucrado permaneció en la escena y colaboró con las autoridades.

Otro hecho ocurrió sobre la 7 avenida norte, en el barrio San Antonio de Sensuntepeque, Cabañas, un motociclista presentó traumas leves tras un percance con un vehículo tipo sedán.

Mientras que en el cantón Atiocoyo, de San Pablo Tacachico, La Libertad, otro motociclista perdió el control y cayó en una canaleta llena de agua y lodo, resultando lesionado.

Y sobre la autopista de Comalapa en sentido hacia San Salvador, a la altura del cruce de La Paz, un vehículo tipo sedán terminó en una zona verde, luego de que su conductor perdiera el control. Este percance dejó únicamente daños materiales, pero provocó congestionamiento vehicular durante varias horas.

Estos accidentes ya suman un total de 18,324 en lo que va del año, dejando a más de 13,000 personas lesionadsa y 1,216 personas fallecidas.