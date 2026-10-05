Una persona fallecida y varias lesiodadas en accidentes de tránsito

Como resultado de un accidente de tránsito, un hombre de 43 años falleció en la carretera que conduce de Sonsonate hacia Acajutla. En el lugar también fue atendida una mujer que presentaba una crisis hipertensiva y fue trasladada a un centro hospitalario.

En otro hecho, una joven conductora de motocicleta resultó con múltiples lesiones tras derrapar sobre el pavimento en el bulevar del Ejército, a la altura de la colonia 22 de abril.

Mientras tanto, en la quinta avenida sur y décima calle oriente en Santa Tecla, un hombre quedó atrapado dentro de su vehículo tras sufrir un accidente. El conductor fue rescatado y trasladado a un centro asistencial.

Otro motociclista, de 21 años, resultó lesionado tras impactar contra la parte trasera de un pick up en la carretera hacia Chalchuapa, fue atendido en el lugar por socorristas de Comandos de Salvamento.