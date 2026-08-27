¿Una nube puede pesar un millón de toneladas? Así se mantiene en el cielo

Una nube puede acumular una enorme cantidad de agua y, aun así, mantenerse suspendida en la atmósfera gracias al diminuto tamaño de sus gotas y a las corrientes de aire.

La cifra de un millón de toneladas puede variar según el tamaño y tipo de nube, pero sirve para mostrar que estas formaciones contienen una gran cantidad de agua distribuida en enormes volúmenes.

Las nubes se forman cuando el vapor de agua se enfría y se condensa en diminutas gotas o cristales de hielo alrededor de partículas presentes en el aire.

Cuando esas gotas se unen, aumentan de tamaño y llegan a ser lo suficientemente pesadas, la gravedad favorece su caída en forma de precipitación.