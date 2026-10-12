Una mujer falleció en accidentes de tránsito de las últimas horas

Dos personas que se trasladaban en una motocicleta fueron impactadas por un vehículo sobre la calle al volcán, lo que provocó la muerte de una de ellas, la víctima es una mujer.

Mientras que el conductor de la motocicleta sufrió múltiples lesiones y una fractura en una de sus piernas, fue estabilizado en el lugar por socorristas de Cruz Verde salvadoreña y del Sistema de Emergencias Médicas. Posteriormente fue trasladado hasta un centro hospitalario.

Este siniestro vial fue provocado por el conductor un pick up que habría realizado un giro prohibido.

Debido al percance vial, el paso fue restringido en los dos carriles que conducen al bulevar Constitución, elementos del Viceministerio de Transporte se mantuvieron en la escena regulando el tráfico en la zona.

Frente a este siniestro vial ocurrió otro accidente, donde un motociclista impactó en la parte trasera de un vehículo, provocando solo daños materiales, por lo que fueron movidos de inmediato por la Policía Nacional Civil.

Mientras que, en la intersección de la alameda Manuel Enrique Araujo, y calle La Reforma, un vehículo fue impactado por otro automóvil, no respetar la luz roja del semáforo habría sido la causa de este percance vial, el cual dejó una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.