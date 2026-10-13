Una mochila de emergencia reúne suministros para sobrevivir las primeras 72 horas tras un desastre

Una mochila de emergencia permite reunir artículos básicos para afrontar las primeras 72 horas posteriores a un desastre. Eric Portillo, director de Cruz Verde en La Libertad Este, explicó qué suministros conviene incluir.

El equipamiento puede incluir copias de documentos importantes, una radio de baterías, lámparas y una batería portátil para cargar dispositivos.

También se recomienda considerar las necesidades particulares de cada integrante del hogar. Las personas que siguen tratamientos médicos deben disponer de los medicamentos que necesitan diariamente.