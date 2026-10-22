Un puñado diario de frutos secos aporta grasas saludables y proteína vegetal al organismo

Un puñado diario de frutos secos aporta grasas saludables, proteína de origen vegetal y fibra para la salud cardiovascular, según explicó la nutricionista clínica Carla Susana Amaya Morales. La porción recomendada es de 30 gramos al día, equivalentes a lo que cabe en el puño de la mano cerrado.

Los frutos secos también aportan nutrientes difíciles de conseguir en otros alimentos, como el omega 3 y el selenio. La nuez de Brasil contiene selenio, y con una o dos unidades se cumple el requerimiento de ese nutriente.

La especialista advirtió que estos alimentos son altos en calorías provenientes de grasa, por lo que debe respetarse la recomendación diaria. Combinarlos con fruta, avena o yogurt ayuda a que el azúcar en sangre no se eleve tanto.