Un hombre murió tras caer de una lancha en San Luis La Herradura

Un hombre que conducía una lancha falleció tras caer y golpearse contra una de las esquinas de la embarcación, en el muelle artesanal de San Luis La Herradura, La Paz Centro, el hecho ocurrió mientras trasladaba a varias personas durante un paseo, según los pasajeros el hombre perdió el equilibrio.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional Civil, a través de la división de investigaciones, inspeccionaron la lancha para recabar evidencias.

Inicialmente circularon versiones sobre un posible vuelco y personas ahogadas, sin embargo, los acompañantes descartaron esa hipótesis.

Familiares y amigos de la víctima señalaron que tenía amplia experiencia en el manejo de lanchas, por lo que consideran inusual el incidente.

Ante estos casos, los equipos de socorro recomiendan cumplir las medidas de seguridad durante los recorridos acuáticos para prevenir accidentes.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.