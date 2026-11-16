Más de 20 emprendedores nacionales participaron en el primer Festival de la Sopa, realizado en el Polideportivo de Jardines de San Marcos, en el distrito de San Salvador Sur.

La actividad reunió diferentes propuestas gastronómicas que permitieron a los asistentes disfrutar de una variedad de preparaciones.

Entre las opciones disponibles estuvieron la sopa de gallina, sopa de mora, mariscada y sopa de pata, además de otras especialidades. Cada emprendedor tuvo la oportunidad de presentar sus propias recetas y ofrecer sus productos al público.