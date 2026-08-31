Un fallecido y varios lesionados en accidentes de tránsito

Una persona murió tras ser atropellada en la carretera de Oro, a la altura de AltaVista, en Ilopango. El peatón intentaba cruzar la vía cuando fue impactado por un vehículo. La conductora sufrió una crisis nerviosa y fue trasladada a un centro asistencial.

En la calle a Mariona, cuatro personas resultaron lesionadas tras un choque entre un microbús, un sedán y una motocicleta. Comandos de Salvamento brindó atención prehospitalaria y trasladó a una mujer de la tercera edad.

Tres personas más resultaron lesionadas en la alameda Juan Pablo II y 11 avenida norte, frente al parque Infantil, dos vehículos colisionaron, luego que uno de los conductores irrespetó la señal del semáforo.

Las lluvias también provocaron un accidente sobre la avenida Acolhuatán frente al mercado de Ciudad Delgado, donde una joven derrapó, mientras se conducía en su motocicleta.

Y en Santa Ana, un motociclista de 32 años resultó lesionado tras sufrir un accidente en la carretera hacia Sonsonate, vía Los Naranjos en el sector de Los Miradores, Cruz Verde Santa Ana lo estabilizó y lo trasladó a un centro asistencial.