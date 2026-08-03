Un fallecido y dos lesionados tras accidente laboral en Antiguo Cuscatlán

Dos días tenía de estar trabajando en esta obra un joven de 19 años, quien perdió la vida luego de quedar soterrado tras el colapso de un muro de tierra, mientras que otras dos personas resultaron lesionadas.

El accidente ocurrió mientras los trabajadores realizaban labores de construcción en una residencial de Antiguo Cuscatlán.

Según compañeros de las víctimas, el colapso fue repentino, aseguran que ya habían realizado otros trabajos de construcción que consideraban incluso más riesgosos, pero esta vez el muro cedió de manera inesperada.

A la escena rápidamente llegaron los cuerpos de socorro para brindar atención a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

Durante el primer trimestre del año, el Ministerio de Trabajo reportó 17 trabajadores que perdieron la vida en accidentes laborales, donde San Salvador concentra la mayor cantidad de casos, seguido de La Libertad, departamento donde ocurrió este nuevo accidente.