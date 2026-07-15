Un fallecido por dengue en 2026

Una persona fallecida por dengue reporta el Ministerio de Salud en los primeros seis meses de 2026, 2,460 casos sospechosos de la enfermedad, es decir, personas con síntomas que aparentar ser dengue y 21 casos confirmados y 23 personas que han salido del hospital al cumplir el tratamiento.

Según el ministerio, el serotipo circulante es el den 3, que se caracteriza por dolores musculares y fiebres altas. Los niños continúan siendo los más afectados.

Los casos se dividen en 116 casos en menores de un año, 260 para pacientes entre 01 y 04 años, 645 personas entre 05 y 09 años, 797 casos entre los 10 y los 19 años, 240 entre los 20 y los 29 años, 138 entre los 30 y los 39 años, y 164 personas entre los 40 y más de 60 años. Un médico aseguró que estos cuadros clínicos se presentan en menores de edad que regularmente pasan en sus viviendas la mayor parte del tiempo.

Santa Ana Centro, La Libertad Centro y Sur, todos los distritos de San Salvador, La Paz Oeste y San Miguel Oeste son algunos de los municipios que representan mayor probabilidad de que ocurra un brote de dengue ya que algunos son zonas con mayor cantidad de personas que viven en estos lugares.

Especialistas hacen un llamado a padres de familia para eliminar objetos que puedan contener agua retenida luego de las tormentas para disminuir la probabilidad de tener un criadero de zancudos en su casa.