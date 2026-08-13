Un fallecido en racha de accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito de las últimas horas dejaron saldos fatales en el distrito de El Paisnal. Se trata de un motociclista que cayó en una quebrada sobre la calle hacia el ingenio La Cabaña. Rescatistas de Cruz Verde llegaron al lugar para rescatar el cuerpo de la víctima y entregarlo a las autoridades.

Cruz Verde también atendió a un motociclista que fue impactado por un vehículo en la avenida Bernal y calle Constitución en San Salvador. La victima tuvo varias lesiones y fue trasladada a un hospital.

Sobre la carretera que conduce hacia Sonsonate en el sector de Nuevo Lourdes, socorristas asistieron a tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Todos fueron atendidos en el lugar del percance. Además, en el sector conocido como rayones vidrio con dirección hacia San Bartolo, Ilopango, un carro particular quedó atrapado bajo un furgón. El incidente no dejó lesionados.

La racha de accidentes también dejó a otro motociclista lesionado luego de que perdiera el control por manejar a excesiva velocidad y se estrellara contra un local comercial en la alameda Juan Pablo II de San Salvador. La víctima presentaba problemas de salud y tuvo que ser trasladado a un hospital por parte de personal del sistema de emergencias médicas.

En otro percance vial ocurrido sobre la calle que conduce de Usulután hacia Santiago de María, un vehículo volcó dejando solo daños materiales. Mientras que en el bypass de Sonsonate una grúa del Viceministerio de Transporte retiró un camión que de carga que se había salido de la carretera. El paso fue bloqueado por varios minutos.