Último verano de sopa de perro en Corea del Sur

Corea del Sur vive el último verano en el que podrá venderse la sopa de carne de perro, un plato tradicional de los meses de más calor, antes de que la prohibición del comercio de estos animales para consumo entre en vigor en 2027.

El consumo de este platillo está documentado desde la dinastía Joseon entre 1392 y1910 y desde entonces se asocia al Boknal, los tres días que marcan tradicionalmente el periodo más caluroso del verano coreano.

La tradición, sin embargo, terminará en febrero del próximo año, cuando finalice el periodo de gracia de la ley aprobada en 2024, que prohíbe la crianza y el sacrificio de perros para obtener, distribuir o vender su carne. 

La norma establece que todo el que sacrifique a un perro para consumo humano podría enfrentarse hasta a tres años de prisión o una multa máxima de 30 millones de wones, unos 21,700 dólares.