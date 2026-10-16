Últimas capturas por hechos captados en cámaras de vigilancia

Este es el momento en que las cámaras de videovigilancia de un autobús grabaron una discusión entre motoristas del transporte público. Según se observa, el conductor de la ruta 40 a quebró los espejos de un microbús de la ruta 29 E, sobre la primera calle oriente y décima avenida norte en San Salvador. El sospechoso, identificado como César Eduardo Castañeda de 34 años, fue ubicado en San Marcos y, al ser intervenido, reaccionó de forma agresiva, por lo que fue puesto a disposición de la justicia.

En otro caso, Yovani Hernández, de 19 años, fue acusado de hurtar dinero en efectivo de una tienda y ferretería en San Simón, Morazán Sur. Para evitar ser descubierto, dañó el sistema de cámaras del negocio, pero quedó registrado en las grabaciones. Tras la denuncia, fue capturado por efectivos de la Fuerza Armada en el cantón El Carrizal y será remitido por hurto agravado y daños.

Mientras que, en San Juan Opico, La Libertad Centro, Hugo Chacón, de 26 años, también fue grabado por una cámara de seguridad cuando ingresó a una piñatería y, aprovechando la ausencia de los encargados, hurtó el celular de la propietaria. Tras la denuncia, fue capturado frente a la iglesia del distrito y será remitido por el delito de hurto.