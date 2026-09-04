Últimas capturas por droga

En las últimas horas, al menos cuatro personas han sido capturadas por posesión y tenencia de drogas en distintos procedimientos realizados por la policía nacional civil.

Entre los detenidos se encuentra un menor de edad, a quien los agentes le incautaron varias porciones de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, una balanza y un celular. El procedimiento se realizó en el reparto Las Cañas, en Ilopango, San Salvador Este. También fue detenido Carlos Humberto Mancía, de 22 años, a quien le encontraron 20 porciones de cocaína y un celular en la residencial AltaVista, en Tonacatepeque. Según la PNC, el joven intentó escapar al ser intervenido.

Mientras que en la colonia El Portal en Colón, La Libertad Oeste, fue capturado Misael Girón, de 29 años, quien, según la PNC, intentó ocultar la droga dentro de una bocina para transportarla. Se le decomisaron tres porciones de marihuana y un celular. Finalmente, Elmer Perdomo, de 24 años, fue capturado en el kilómetro 29 de la carretera hacia Sonsonate, en Colón. El detenido se encontraba en un cabezal cuando los agentes le encontraron varias porciones de metanfetamina, dinero en efectivo, una balanza, un dron, una computadora portátil y dos celulares. Según el informe de labores de la Fiscalía General de la República, durante 2025, un total de 1,938 imputados enfrentaron audiencia inicial por tráfico ilícito de drogas, además, se registraron 929 imputados en audiencia preliminar y 928 en vista pública.