Ultiman preparativos para la Transfiguración del Divino Salvador del Mundo

Cientos de feligreses católicos se preparan para conmemorar este 5 de agosto la Transfiguración del Divino Salvador del Mundo, uno de los eventos más importantes de las fiestas agostinas, que incluye la construcción de una estructura especial donde se realizará el cambio de ropas de la imagen y que ha requerido varios días de trabajo por parte de los voluntarios.

El montaje del monumento, que comenzó hace ocho días con la preparación de piezas en la cripta, ha demandado tres días y medio de trabajo intensivo para dar vida a la estructura que albergará a la imagen durante la celebración litúrgica.

La festividad, que se remonta a la época colonial, mantiene su vigencia entre los católicos salvadoreños y convoca a fieles de diferentes sectores del país que acuden a la catedral para presenciar este acto de fe.