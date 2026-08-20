UES recibe tecnología de monitoreo sísmico

En El salvador ¿se podrá predecir un sismo? según expertos aún no, pero la Universidad de El Salvador ha recibido equipo de tecnológico y alta sensibilidad que puede medir el comportamiento de los movimientos telúricos y dar un parámetro más cercano a un posible evento, este equipo será colocada en la zona de subducción frente a la costa salvadoreña.

El Salvador se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, debido a su interacción con las placas tectónicas del Coco y el Caribe, registrando importantes antecedentes como el terremoto del 2001, estos equipos serán instalados en Acajutla a unos 140 kilómetros de la costa con una profundidad de 5 kilómetros, para detectar movimientos lentos en la corteza terrestre en la zona de subducción.

El proyecto de riesgos de desastres compuestos asociados a grandes terremotos y tsunamis, desarrollado entre El Salvador, México y Japón, de encuentra siendo financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y tiene como objetivo el desarrollo de estrategias de evaluación, prevención y reducción de riesgos de desastres en el país.

Está es la primera experiencia de El Salvador con esta tecnología para el estudio de sismicidad, se espera que el equipo permanezca en el país durante 1 año y como parte de las etapas del proyecto, se pretende la instalación oceanográfica para abril de 2027.