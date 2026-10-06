UES investiga semillas criollas resilientes al cambio climático en El Salvador

La Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador desarrolla una investigación con semilla criolla en el Campo Experimental de Sieta, en San Pedro Masahuat, según declaraciones del ingeniero Óscar Rodríguez.

El proyecto, realizado con la cooperación italiana en el marco de Terra Nuova y CONFRAS, busca rescatar semillas criollas de maíz, frijol, raíces y tubérculos, que son altamente resilientes ante las condiciones adversas del cambio climático y la variabilidad climática, y que también son altas en nutrientes, proteínas y minerales.

Los investigadores validan tecnologías de agricultura de conservación para cuidar los suelos.