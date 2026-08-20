UES instalará sensores submarinos para monitorear sismicidad frente a la costa

El equipo, financiado por Japón, medirá movimientos lentos en la zona.

Motorola DynaTAC 8000X, primer teléfono móvil comercial lanzado durante la década de 1980.

La Universidad de El Salvador recibió equipo tecnológico de alta sensibilidad para instalar una red sísmica submarina en la zona de subducción frente a la costa salvadoreña, en el marco de un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.

Los sismómetros serán colocados en el fondo marino de Acajutla, a unos 140 kilómetros de la costa y con una profundidad de 5 kilómetros, mientras que en tierra se instalarán sensores GNSS para medir la deformación de la corteza terrestre.

El proyecto, desarrollado entre El Salvador, México y Japón, busca generar modelos para la toma de decisiones ante riesgos de terremotos y tsunamis.

El equipo permanecerá en el país durante un año y se espera la instalación oceanográfica para abril de 2027.