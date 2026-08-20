UES instalará sensores submarinos para monitorear sismicidad frente a la costa

La Universidad de El Salvador recibió equipo tecnológico de alta sensibilidad para instalar una red sísmica submarina en la zona de subducción frente a la costa salvadoreña, en el marco de un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.

Los sismómetros serán colocados en el fondo marino de Acajutla, a unos 140 kilómetros de la costa y con una profundidad de 5 kilómetros, mientras que en tierra se instalarán sensores GNSS para medir la deformación de la corteza terrestre.

El proyecto, desarrollado entre El Salvador, México y Japón, busca generar modelos para la toma de decisiones ante riesgos de terremotos y tsunamis.

El equipo permanecerá en el país durante un año y se espera la instalación oceanográfica para abril de 2027.