Investigadores experimentan con semillas criollas de frijol y maíz a altas temperaturas

Investigadores de la Universidad de El Salvador desarrollan un experimento con semillas criollas de frijol y maíz en condiciones de altas temperaturas.

El estudio se realiza en el Centro de Investigación, Experimentación y Transferencia de Tecnología Agroecológica.

Las altas temperaturas rondan los 35 grados y ponen a prueba la capacidad de los cultivos para adaptarse.

Los investigadores analizan cómo las semillas criollas responden a las condiciones climáticas extremas.

El genotipo 5 ha presentado hasta el momento la mejor respuesta, con mayor número de vainas y flores cuajadas.

Se miden variables como número de hojas, diámetro de tallo y días a floración.