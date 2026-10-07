Investigadores experimentan con semillas criollas de frijol y maíz a altas temperaturas

El estudio se realiza en la zona costera de San Pedro Masahuat, en El Salvador.

Investigadores de la Universidad de El Salvador desarrollan un experimento con semillas criollas de frijol y maíz en condiciones de altas temperaturas.

El estudio se realiza en el Centro de Investigación, Experimentación y Transferencia de Tecnología Agroecológica.

Las altas temperaturas rondan los 35 grados y ponen a prueba la capacidad de los cultivos para adaptarse.

Los investigadores analizan cómo las semillas criollas responden a las condiciones climáticas extremas.

El genotipo 5 ha presentado hasta el momento la mejor respuesta, con mayor número de vainas y flores cuajadas.

Se miden variables como número de hojas, diámetro de tallo y días a floración.