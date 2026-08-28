UEFA prepara denuncia penal contra Infantino en Suiza por presunta mala gestión financiera

La UEFA anunció que prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante los tribunales suizos. La acusación se basa en una posible mala gestión financiera vinculada a un plan de venta de beneficios de futuros mundiales que fue retirado tras fuertes críticas.

La UEFA presentó documentos en un tribunal de Manhattan y en el distrito sur de Florida para solicitar acceso a pruebas relacionadas con el plan, que involucraba a la firma de inversión de Josh Kushner, hermano del yerno del presidente Donald Trump.

Los abogados de la UEFA afirmaron en un documento de 56 páginas que esa cifra podría ser un precio fraudulento fuera del mercado promovido por Infantino para su propio beneficio. El organismo considera iniciar un proceso penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por mala gestión criminal, conforme al artículo 158 del Código Penal Suizo.