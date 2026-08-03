UEFA amenaza a FIFA con acciones legales por plan de inversión de Infantino

La UEFA, máximo organismo rector del fútbol europeo, amenazó con emprender acciones legales contra la FIFA por el fallido plan del presidente Gianni Infantino de vender una participación en los beneficios de futuros mundiales a inversores privados, una propuesta que fue descartada luego de generar un revuelo mundial.

La iniciativa, que buscaba recaudar 4.200 millones de dólares con la participación de la firma de inversión neoyorquina de Joshua Kushner, provocó una reacción inmediata de la UEFA, cuyas 55 federaciones miembros acordaron el jueves 30 de julio un boicot a todos los eventos y competencias de la FIFA mientras la propuesta estuviera vigente.

La controversia obligó a Infantino a desistir del plan, aunque la UEFA ha declarado que no se debe destruir ninguna prueba potencial y mantiene su postura de exigir responsabilidades por el intento de concretar esta operación secreta.