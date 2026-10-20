U2 anuncia gira The Greatest Show on Earth con conciertos en México, Brasil y Argentina

La banda irlandesa U2 anunció su nueva gira mundial The Greatest Show on Earth World Tour, con la que promocionará su próximo material discográfico, Carnaval de Luz. La gira comenzará en México el 23 de febrero de 2027 con un concierto en la Ciudad de México.

La agrupación ofrecerá una segunda presentación en la capital mexicana el 26 de febrero y luego viajará a Brasil para presentarse el 10 y 12 de marzo en São Paulo.

Su siguiente parada será Buenos Aires, Argentina, donde ofrecerá dos conciertos en el Estadio River Plate los días 23 y 25 de marzo. El músico estadounidense Beck será el encargado de abrir los seis conciertos programados en Latinoamérica.