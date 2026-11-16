Estas escenas se vuelven costumbre en el centro histórico, donde cada vez más turistas llegan a hospedarse en la capital y las cifras respaldan lo que se ve en las calles según estimaciones del Ministerio de Turismo, el sector pasaría del 10 % del PIB estimado para 2026 al 14% en 2027.

En los restaurantes del centro histórico lo notan el flujo de turistas nacionales e internacionales crece sin pausa.

Entre enero y octubre de este año, el país recibió 3,9 millones de visitantes internacionales, que dejaron más de 3.098 millones de dólares en divisas, un 12% más que en el mismo período de 2025, según datos del Ministerio de Turismo.

En un recorrido por la zona conversamos con turistas extranjeros que disfrutaban de su arquitectura.

Y para 2027 el sector contaría con un presupuesto de $73.2 millones, un 9.2% más que en 2026, que se destinaría al funcionamiento de las instituciones, la promoción internacional y el desarrollo de proyectos de infraestructura.