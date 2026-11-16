El Ministerio de Turismo proyecta que el sector represente el catorce por ciento del Producto Interno Bruto en 2027. El país recibió tres millones novecientos mil visitantes internacionales entre enero y octubre de este año.

Según las estimaciones oficiales, el sector pasaría del diez por ciento del PIB estimado para 2026 al catorce por ciento en 2027.

Los restaurantes del Centro Histórico de la capital notan el crecimiento constante del flujo de turistas nacionales e internacionales. Los visitantes internacionales dejaron más de tres millones novecientos ochenta mil dólares en divisas, un doce por ciento más que en el mismo periodo de 2025.