Turismo impulsa a salvadoreños a aprender inglés para atender a visitantes extranjeros

El incremento del turismo internacional en las playas de La Libertad, como El Tunco, El Zonte y El Sunzal, ha llevado a comerciantes y prestadores de servicios a buscar alternativas para comunicarse con visitantes que no hablan español.

Aunque algunos han optado por aplicaciones de traducción para atender pedidos y dar indicaciones, otros han aprendido palabras y frases en inglés de manera empírica, escuchando a los turistas día tras día sin contar con estudios formales en el idioma.

Cristian Álvarez, originario de La Libertad, señaló que la necesidad de trabajar lo obligó a aprender practicando con amigos y turistas, y ahora ofrece clases de surf a visitantes de diversos países.