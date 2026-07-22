Turismo en Guatemala

Diversos atractivos turísticos, lagos, playas, riqueza cultural e histórica, es lo que Guatemala ofrece a los turistas, quienes pueden encontrar aventura y tradición en un solo lugar.

El instituto guatemalteco de turismo estima que durante estas vacaciones agostinas cerca 78,000 salvadoreños puedan viajar al país, por lo que incluso han preparado nuevas rutas.

Inguat ofrece asistencia turística e incluso cuenta con un sitio web donde usted puede armar su itinerario de viaje según los destinos que quiera visitar y su presupuesto.

Debido a la diversidad turística que ofrece Guatemala, los salvadoreños amplían su estadía en el país.

El sector comercial, turístico y hotelero se han preparado para recibir a los salvadoreños, además los guatemaltecos afirman que la seguridad está garantizada para los turistas.

Los salvadoreños representan el 60% de la visita extranjera en Guatemala. Solo en el año 2025 se contabilizaron 2.8 millones de turistas.