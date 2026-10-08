TSE realizo verificación de no afiliación partidaria para integrantes de JRV

Nuevamente los aspirantes a integrar las Juntas Departamentales, Municipales y de Voto en el Extranjero, serán descartados si tienen afiliación a un partido político.

Para garantizarlo el Tribunal Supremo Electoral realizo un proceso de verificación, que fue observado por magistrados del TSE, Fiscalía General de la República y representantes de los partidos políticos.

El proceso se llevó a cabo a través del cruce de DUI de los propuestos para conformar las JRV con los registros de afiliación entregados previamente por los partidos políticos, si alguno coincide la persona queda fuera por no cumplir con el requisito legal.

Los resultados fueron remitidos al organismo colegiado para continuar con el proceso, las juntas receptoras de votos se conformarán con ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos por la ley y serán las encargadas de recibir, contar y registrar los votos durante las elecciones de 2027, cada JRV esta compuesta por presidente, secretario, dos vocales y un quinto integrante que es elegido por el TSE a través de un sorteo.