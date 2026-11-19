Con las propuestas de GANA, PDC, Fraternidad Patriota Salvadoreña, y Fuerza Solidaria, quedara conformada la quinta posición para integrar las juntas receptoras de votos, tras el sorteo y distribución de cargos realizado por el Tribunal Supremo Electoral, que avanza en los preparativos para los comicios del 28 de febrero de 2027, donde se tendrán 8,933 JRV distribuidas en los 1,595 centros de votación de los 14 departamentos del país.

Nuevas Ideas, Arena, FMLN y PCN tienen las posiciones de derecho propio, tras obtener la mayor votación en la última elección legislativa.

Las JRV, se integran por presidente, secretario y tres vocales, con sus suplentes, y cumplen con un papel clave el día de las elecciones de concejos municipales, diputados, y mandatario.

De acuerdo al TSE, los partidos: Democracia Salvadoreña, PAIS y Vamos no presentaron propuestas para integrar las JRV.