TSE convoca a elecciones 2027: ¿qué cargos se elegirán el 28 de febrero?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó oficialmente a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

En los comicios, más de 6.5 millones de salvadoreños estarán habilitados para elegir al presidente y vicepresidente de la República, diputados y autoridades municipales.

De acuerdo con Roxana Soriano, presidenta del TSE, se elegirán 582 cargos de elección popular, incluidos el presidente y vicepresidente de la República, 60 diputaciones propietarias y 60 suplentes, además de 44 alcaldes y 44 síndicos.

Para los salvadoreños residentes en el extranjero se habilitarán 92 centros de votación distribuidos en 29 países.