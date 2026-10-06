TSE busca voluntarios para conformar las Juntas Receptoras de Votos

Más de 8,000 juntas receptoras de votos se tendrán en las elecciones 2027, por ello el Tribunal Supremo Electoral hizo un llamado a los ciudadanos a inscribirse como voluntarios para formar parte de este proceso, los interesados deben ingresar al sitio web inscripcion-jrv.tse.gob.sv donde tendrán que llenar un formulario en el que se le solicita, numero de DUI, nombres, apellidos, correo electrónico, número de teléfono, además de seleccionar el departamento y distrito.

Entre los requisitos para conformar la JRV, se encuentran: ser salvadoreño, mayor de 18 años, saber leer y escribir, y lo más importante no poseer afiliación partidaria.

Pero el TSE, aclara que registrarte como voluntario no garantiza su selección como miembro de Juntas Receptoras de Votos, ya que el organismo colegiado verificará el cumplimiento de los requisitos de ley y posteriormente se les comunicará a las personas que fueron elegidas.

Según se detalla en el calendario electoral, el próximo 30 de octubre se deberá remitir al Tribunal Supremo Electo las propuestas de ciudadanos para integrar las Juntas Receptoras de Votos. El 3 de noviembre, se verificará que las personas propuestas cumplan los requisitos establecidos por la ley, el 25 de ese mismo mes, se desarrollará el sorteo para complementar las JRV.

Y entre el 2 y el 18 de diciembre, el TSE realizará una campaña para que los ciudadanos verifiquen si han sido seleccionados. El nombramiento de las Juntas Receptoras de Votos está programado para el 2 de enero de 2027. Quienes resulten designados recibirán capacitación y, según el código electoral, tendrán derecho a permiso laboral con goce de sueldo.