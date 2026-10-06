TSE anula credenciales de diputados del Parlacen

El FMLN evalúa si devolverá las credenciales de los diputados electos al Parlamento Centroamericano, luego de la resolución del Tribunal Supremo Electoral que dejó sin efecto las credenciales de la representación de El Salvador para el período 2026-2031. Cuya toma de posesión estaba prevista para el próximo 28 de octubre.

Se trata de 20 diputados propietarios y 20 suplentes, electos en los comicios del 3 de marzo de 2024 y acreditados en abril de ese mismo año.

La representación estaba integrada por 13 diputados de Nuevas Ideas, dos de Arena, dos del FMLN y uno por cada uno de los partidos Gana, PDC y PCN.

El tribunal sostiene que la medida no implica anular retroactivamente la elección de marzo de 2024. Su interpretación es que las credenciales fueron válidas cuando fueron emitidas, pero posteriormente perdieron eficacia jurídica debido a los cambios constitucionales y legales aprobados durante 2026.

La situación se produce además en medio de cambios dentro del Sistema de Integración Centroamericana, luego de que nicaragua comunicara el pasado 3 de octubre su decisión de denunciar el tratado constitutivo del Parlacen.