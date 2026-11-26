El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió expulsar a los inmigrantes somalíes que no trabajan sin asistencia estatal, durante el Día de Acción de Gracias.

En el mismo marco, el mandatario criticó a sus adversarios políticos y a los funcionarios que publican las cifras del Producto Interno Bruto, a quienes acusó de mentir sin aportar pruebas.

La cifra esgrimida por Trump que solo el 2 % de los somalíes trabaja sin asistencia estatal no fue acompañada de evidencia alguna.

La ofensiva verbal del presidente se extendió a otros frentes.

Trump defendió las remodelaciones de la Casa Blanca y anunció un nuevo salón de baile en la residencia presidencial.

Esos anuncios de obra se produjeron en el mismo mensaje en el que el mandatario cuestionó la labor de los estadísticos oficiales y pidió la expulsión de un colectivo migrante.