Trump firma orden ejecutiva para impulsar la investigación sobre la salud de las mujeres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para fortalecer la investigación médica y mejorar la atención sanitaria de las mujeres.

La iniciativa, promovida por la primera dama Melania Trump, contempla la creación de una división de salud femenina dentro de los Institutos Nacionales de Salud y la conformación de un grupo de trabajo federal.

Durante la ceremonia en la Casa Blanca, Melania Trump presentó cinco prioridades orientadas a impulsar la investigación de enfermedades que afectan especialmente a las mujeres, acelerar el desarrollo de tratamientos y aprovechar los avances de la biotecnología.