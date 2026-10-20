Trump exige que Nuevo México cambie su nombre a Nueva América por su agenda política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a Nuevo México que cambie su nombre a Nueva América, en un nuevo intento por modificar nombres geográficos.

«No somos México, somos Estados Unidos de América», escribió Trump en Truth Social poco antes de partir hacia un acto electoral en Kansas.

Trump afirmó sin citar prueba alguna que el valor de las viviendas y los ingresos aumentarían debido a un cambio de nombre.

Sus comentarios sobre Nuevo México, un estado demócrata que perdió por seis puntos porcentuales en 2024, se producen mientras los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso.

En septiembre publicó un mapa del estado con la palabra México tachada y América escrita debajo. Aunque tiene facultad para cambiar nombres de accidentes geográficos, no tiene potestad constitucional para cambiar legalmente el nombre de los estados.