Trump desclasifica información que vincula a China con ataques informáticos en EE.UU.

El presidente Donald Trump anunció la desclasificación y publicación de información catalogada como crítica de inteligencia que, según él, vincularía a todas las autoridades de China con ataques informáticos e interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses desde 2020, año en el que perdió contra Joe Biden.

Trump sostuvo que esta información demuestra que el sistema electoral de Estados Unidos está peligrosamente expuesto a niveles inimaginables de ataques informáticos, explotación e interferencia extranjera.

La desclasificación se produce en medio de un clima político polarizado y podría tener implicaciones en las relaciones bilaterales entre EE.UU. y China.