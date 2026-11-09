Trump admite que su política de deportación masiva fue «demasiado dura»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que su política de deportación masiva de inmigrantes fue demasiado dura.

Durante una entrevista fue consultado sobre si esto influyó en la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato. «Creo que tanto ayudó como perjudicó», declaró Trump.

El mandatario sostuvo que mereció la calificación máxima por cerrar la frontera. Asimismo, afirmó que recibe buenas calificaciones por haber expulsado a los malos, pero que la medida le perjudicó.

Explicó que también sacaron a personas que tenían buenos empleos y que cometieron una sola infracción: haber entrado al país de manera ilegal.

Si bien Trump ha ganado cierto apoyo por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la ofensiva de su gobierno para deportar a millones de migrantes indocumentados ha generado críticas generalizadas.