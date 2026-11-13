Tropa salvadoreña toma control de estadio en Haití

Es la primera vez que, de forma oficial, se revela un enfrentamiento de la tropa salvadoreña en Haití.

Son imágenes del estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, ahora bajo el dominio de la policía haitiana, el ejército salvadoreño y la Task Force: un grupo armado bajo control del gobierno haitiano, integrado por unidades policiales y contratistas privados, que opera con apoyo de la empresa militar Vectus Global, de Erik Prince, desde marzo de 2025.

Durante la operación en la que también participa el comando de fuerzas especiales salvadoreño se encontraron varios cráneos humanos en el interior. El lugar será utilizado como base operativa para avanzar hacia los territorios controlados por las pandillas.

La ayuda de robots armados serían parte de las acciones que también se revelaron, Nayib Bukele, a través de redes sociales exigió a todos los miembros de las bandas criminales que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva. Quienes decidan permanecer y enfrentar a nuestras fuerzas asumirán las consecuencias, añadió el mandatario. Mientras el paradero de cuatro técnicos aéreos desaparecidos en suelo haitiano sigue sin conocerse.